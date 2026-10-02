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Arnavutluk'ta Asim Vokshi Lisesi ile YEE arasında Türkçe kursu protokolü imzalandı

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Tiran Yunus Emre Enstitüsü ile Arnavutluk'taki Asim Vokshi Yabancı Diller Lisesi arasında "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle lisede Türkçe kursları açılacak ve iki kurum arasında ortak faaliyetler belirlenecek.

Arnavutluk'ta, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle Asim Vokshi Yabancı Diller Lisesinde Türkçe kursu açılacak.

Tiran YEE ile Arnavutluk'taki Asim Vokshi Yabancı Diller Lisesi arasında "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Asim Vokshi Yabancı Diller Lisesinde düzenlenen protokol imza törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiran Koordinatörü Murat Ölçenoğlu, Arnavutluk Eğitim Bakan Yardımcısı Orjana Osmani, Asim Vokshi okulu yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Erciyes, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere seslenerek, "Siz Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin geleceğisiniz." dedi.

Öğrencileri Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin elçileri olarak gördüğünü kaydeden Erciyes, "Çok köklü, çok yakın ilişkilerimiz var. Geleceğimizi de inşa etmeliyiz bunun üzerine. Bunu da en güçlü şekilde Türkçe'yi öğreterek, Türk kültürünü öğreterek yapabiliriz." diye konuştu.

Osmani de işbirliği köprüleri kurmanın önemini vurgulayarak, "Türk ve Arnavut halkları, köklü bir işbirliği geçmişini paylaşmaktadır. Bu kardeşlik bağı, başından beri varlığını sürdürmüştür." ifadelerini kullandı.

"Tercihim Türkçe" projesiyle lisede Türkçe öğretilecek

Sakoğlu da YEE olarak farklı işbirlikleri kapsamında Arnavutluk'taki YEE merkezlerinin yanı sıra, okul ve üniversitelerde de Türkçe kurs imkanı sağladıklarını söyledi.

Asim Vokshi Lisesiyle 2017 yılında çalışmalara başladıklarını aktaran Sakoğlu, "9 yıldır buradan öğrencilerimiz Türkçe öğrenerek ayrılıyorlar." dedi.

Asim Vokshi Yabancı Diller Lisesi Müdürü Marsida Jarani de Türk kurumlarına sundukları destekten dolayı teşekkür ederek, "İşbirliği, kültürel alışveriş ve Arnavutluk eğitiminin daha da geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yunus Emre Enstitüsü, en iyi ortaklarımızdan biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Sakoğlu ve Jarani tarafından imzalanan işbirliği protokolü, Asim Vokshi Lisesinde Türkçe kurslarının açılması ve iki kurum arasında ortak faaliyetlerin belirlenmesini kapsıyor.

Kaynak: AA
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