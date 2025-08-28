Arnavutluk'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ın ev sahipliğinde başkent Tiran'da bir otelde düzenlenen resepsiyona ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, diplomat ve çok sayıda davetli katıldı.

Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri Orkestrası tarafından iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından, davetlilere Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında bir video izletildi.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un Türk tarihinin en önemli anlarından biri olduğunu söyledi.

NATO üyesi olarak Türkiye'nin bölgesel ve küresel güvenliğe net bir katkıda bulunduğunu vurgulayan Atay, "Bu durum bölgemiz Balkanlar için de geçerli. Türkiye'nin bu yılın ekim ayından itibaren KFOR komutasını tekrar devralacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

NATO'nun bu gelişen güvenlik sistemindeki merkezi rolünün bir kez daha teyit edildiğini ve Türkiye'nin güçlü bir müttefik olarak NATO'yu daha da güçlendirdiğini kaydeden Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayi ürünlerimizi müttefiklerimizle paylaşıyoruz. Stratejik ortağımız Arnavutluk da bu müttefiklerden biri. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının Arnavutluk semalarında faaliyete geçmesiyle, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri olağanüstü saldırı ve gözetleme yeteneklerine kavuştu. Bu durum aynı zamanda NATO'nun bölgedeki gücünü de artırıyor."

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Tolga Kip de 30 Ağustos'un önemine dikkati çekerek, bir asır önce savaş meydanlarında gösterilen cesaretin, bugün Türk Silahlı Kuvvetlerini yönlendiren cesaretin aynısı olduğunu söyledi.

Arnavutluk'un Türkiye'nin yakın dostu, müttefiki ve stratejik partneri olduğunu ifade eden Kip, "NATO müttefikleri olarak Türkiye ve Arnavutluk, bölgede barış ve istikrara bağlı ortaklar olarak birlikte duruyorlar." dedi.