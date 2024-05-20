Arnavutluk'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Etkinliği Düzenlendi

Arnavutluk'un Elbasan şehrinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Arnavutluk Temsilciği tarafından TMV'nin Elbasan'daki okulunun kampüsünde etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, ülkedeki Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Türklerin bağımsızlık ve özgürlük adına verdiği mücadelenin başlangıcı olduğu için çok önemli tarih olduğunu söyledi.

Atay, "Bağımsızlık mücadelemizi, genç fikirleri ve gençliği özdeşleştiren bu bayramı Arnavutluk'ta Arnavut dostlarımızla kutlamak büyük mutluluk. Arnavutluk'un da geleceği Türkiye'deki gibi gençlere emanet. Maarif okullarında aldığı kaliteli ve modern eğitimle Arnavut gençliğinin yarınlara en iyi şekilde hazırlandığına şüphemiz yok." dedi.

Elbasan Belediye Başkanı Gledian Llatja ise kentteki TMV okulunun eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar yapıldığına işaret ederek, "Bu tür etkinlikler gençlerin seslerini, eylemlerini ve girişimlerini kutlamamıza ve onların bir arada yaşama, kalkınma, sivil katılım, barış ve güvenlik, çevre korumasına, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir kalkınma gibi konulara olan bağlılıklarını tanımamıza olanak sağlıyor." diye konuştu.

Llatja ayrıca Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Elbasan'daki Aleksander Xhuvani Üniversitesinin yurduna yaptığı yatırımı da hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

TMV'nin Elbasan Okul Müdürü Zeki Uysal ise Vakfın 6 kıta, 52 ülke, 467 eğitim kurumunda, 53 bine yakın öğrencisiyle dünyanın en büyük 5 zincir okullarından biri olduğunu kaydederek, "Temel amacımız bütün dünyada ilmini ve irfanını insanlığın iyiliği için kullanacak iyi insanlar yetiştirmektir. Bu amaçla Arnavutluk'ta 4 adet K12 kampüsü ve 1 üniversitede 2 bini aşan öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

???????Etkinlik kapsamında ayrıca Arnavutluk'taki TMV okullarının öğrencileri şarkılar söyledi, dans gösterileri sundu, şiirler okudu.???????