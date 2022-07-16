Arnavutluk'ta "15/07 Şafak Vakti" filmi gösterildi - Haberler

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Arnavutluk'ta "15/07 Şafak Vakti" filmi gösterildi

AA - Fatjon Cuka - Güncel
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Arnavutluk'ta '15/07 Şafak Vakti' filmi gösterildi

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ve Tiran Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15/07 Şafak Vakti" filminin gösterimi yapıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ve Tiran Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15/07 Şafak Vakti" filminin gösterimi yapıldı.

Filmin gösterimi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan "Millenium" sinema salonunda gerçekleşti.

Gösterime, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Tiran YEE Müdürü Ömer Osman Demirbaş, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı başarısız darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filmine, Türk ve Arnavut vatandaşlar ilgi gösterdi.

Arnavutluk'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla farklı etkinlikler düzenlenmişti.

AA / Fatjon Cuka - Güncel

Demokrasi Türkiye Tiran Güncel Haberler

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