Arnavutluk Postası kuruluşunun 113. yıl dönümünü kutluyor
Arnavutluk Postası'nın kuruluşunun 113. yılı dolayısıyla başkent Tiran'da sergi açıldı. Sergide posta kurumunun tarihi belgeleri ve fotoğrafları sergilendi.

Arnavutluk Postası'nın kuruluşunun 113. yılı dolayısıyla başkent Tiran'da, kurumun tarihini anlatan bir sergi açıldı.

Devlet Film Arşivi'nde düzenlenen serginin açılış törenine, kurum başkanları, araştırmacılar ve pul koleksiyoncuları katıldı.

Arnavutluk Meclis Başkan Yardımcısı Klodiana Spahiu, burada yaptığı konuşmada, teknolojinin gelişmesine rağmen posta kurumunun en önemli kurumlardan biri olmaya devam ettiğini söyledi.

Spahiu, "Bu kurumun geçmişi bir asırdan fazla öncesine dayanmaktadır." dedi.

5 Aralık 1912'de kurulan Arnavutluk Postası, ülkedeki ilk kurumlar arasında

Arnavutluk Posta Yöneticisi Etjen Xhafaj da serginin Arnavutluk'ta ilk posta idaresinin kuruluşunun 113. yıl dönümü anısına düzenlendiğini aktardı.

Sergide posta kurumunun tarihini anlatan belgeler, fotoğraflar ve posta pulları yer alıyor.

5 Aralık 1912'de kurulan Arnavutluk Postası ülkede ilk kurulan kurumlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju


