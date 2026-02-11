Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan üçlü askeri tatbikatı bu yıl yapılacak

Haberler

Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan, 18 Mart 2025'te İşkodra'da ortak askeri tatbikat düzenleyecek. Ülkelerin savunma yetkilileri, güvenlik işbirliğini artırma amacıyla bir araya geldi. Sırbistan, toplantıyı bölgedeki barış için tehdit olarak değerlendirdi.

Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan üçlü askeri tatbikatının bu yıl yapılacağı bildirildi.

Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Arben Kingji, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) Komutanı Bashkim Jashari ve Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Tihomir Kundid, üç ülkenin 18 Mart 2025'te savunma alanında işbirliği yapmak için imzaladığı ortak bildiri kapsamında Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde bir araya geldi.

Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan arasındaki üçlü anlaşma çerçevesinde, üç ülkenin Genelkurmay Başkanlarının yaptığı ortak toplantıyı önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Vengu, toplantıyı "Daha fazla askeri işbirliği, birlikte çalışabilirlik ve operasyonel hazırlık." olarak değerlendirdi.

Toplantıda güvenlik sınamaları ve hibrit tehditlerle mücadele için ortak tatbikat ve eğitimlerin geliştirilmesine odaklanıldığını aktaran Vengu, "2026 yılı, NATO Stratejik Konsepti ve Avrupa-Atlantik hedefler doğrultusunda ilk üçlü tatbikata ev sahipliği yapacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sırbistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantının bölgedeki barış ve istikrar için ciddi tehdit oluşturduğu öne sürüldü.

Açıklamada, üç ülke arasındaki toplantının uzun vadeli güvenlik sonuçları doğurabileceği ve Balkanlar'ın batısındaki durumu istikrarsızlaştırma potansiyeli taşıdığı savunularak, ilgili ülkeler arasındaki askeri ittifakın bölgedeki Sırp halkı için bir baskı unsuru ve güvenlik tehdidi olarak görüldüğü kaydedildi.

Üçlü anlaşma

Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan 18 Mart'ta savunma alanında işbirliği yapmak için ortak bildiri imzalamıştı.

Söz konusu ülkelerin yetkilileri bildiri kapsamında periyodik olarak bir araya geliyor.

İşbirliği, Sırbistan tarafından daha önce de tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
