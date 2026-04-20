Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nu kabul etti

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti.

Genelkurmayın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Arnavutluk'ta, Cumhurbaşkanı Begaj tarafından kabul edildiği belirtildi.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğrafa da yer verildi.