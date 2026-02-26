Haberler

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kadzadej, Hatay'da depremzedelerle iftar yaptı

Güncelleme:
Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Hatay'da düzenlenen iftar programında depremzedelerle bir araya geldi. Kadzadej, ramazan ayının önemine vurgu yaparak, dayanışma ve kardeşliğin bu süreçteki önemini dile getirdi.

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Hatay'da düzenlenen iftar programında depremzedelerle bir araya geldi.

Büyükelçi Kadzadej, merkez Antakya ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, ramazan ayında vatandaşlarla buluşmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ramazanın mübarek olmasını dileyen Kadzadej, "Burada yalnızca bir iftarda buluşmuyoruz. Bugün burada acının, dayanışmanın ve kardeşliğin, bizleri birbirimize nasıl daha da yaklaştırdığını bir kez daha hatırlamak için bir araya geliyoruz." dedi.

Kadzadej, Hatay'ın 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Yıkılan binaların arasında sadece taş ve beton yoktu. Hatıralar, hayatlar, umutlar vardı. Gözlerimle gördüğüm acıyı asla unutmadım. Fakat gördüğüm bir şey daha vardı, sabır, onur ve yeniden ayağa kalkma hikayesi. Hatay yalnızca yaralarını sarmadı, dimdik durmayı da başardı."

Kur'an-ı Kerim okunan programda, dua edildi.

Programa depremzedelerin yanı sıra Hatay Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir ile AFAD İl Müdürü Taner Bayındır da katıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük
