Arnavutluk'a ilkbahar geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutluk'a ilkbahar geldi

AA - Olsi Shehu - Güncel
 - Güncelleme:

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da baharın gelmesiyle çiçek açan ağaçlar, güzel görüntüler oluşturdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da baharın gelmesiyle çiçek açan ağaçlar, güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek Tiran'daki Büyük Göl Parkı'na akın etti. Başkentin en büyük yeşillik alanını oluşturan park, bahar mevsiminde dinlenmek, eğlenmek, spor yapmak veya çeşitli aktiviteler için her yaş grubuna hitap eden bir cazibe merkezi.

AA / Olsi Shehu - Güncel

Tiran, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title