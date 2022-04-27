Arnavutluk'a ilkbahar geldi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da baharın gelmesiyle çiçek açan ağaçlar, güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek Tiran'daki Büyük Göl Parkı'na akın etti. Başkentin en büyük yeşillik alanını oluşturan park, bahar mevsiminde dinlenmek, eğlenmek, spor yapmak veya çeşitli aktiviteler için her yaş grubuna hitap eden bir cazibe merkezi.