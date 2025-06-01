Arnavutköy Mezarlığında Bebek Cesedi Bulundu

Arnavutköy Mezarlığında Bebek Cesedi Bulundu
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Arnavutköy'deki Anadolu Mahallesi Asri Mezarlığı'nda güvenlik görevlisi tarafından bulunan bebek cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bebek, en fazla 6 aylık olarak belirlendi.

Arnavutköy'de bir mezarlıkta güvenlik görevlisi tarafından bulunan bebek cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Anadolu Mahallesi Asri Mezarlığı'nda çalışan güvenlik görevlisi, öğle saatlerinde kabrin üstünde bir bebeğin bulunduğunu fark etti.

Görevlinin ihbarının ardından mezarlığa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edilen bebeğin en fazla 6 aylık olabileceği belirlendi.

Bebeğin cesedi işlemlerin ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.???????

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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