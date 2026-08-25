Karaburun'da yasağa rağmen denize giren kişi boğulmaktan kurtarıldı
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde dalgalar nedeniyle yasak olmasına rağmen denize giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar ve çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
ARNAVUTKÖY Karaburun Sahili'nde, şiddetli dalgalar nedeniyle denize girişlerin yasak olmasına rağmen suya giren bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar ve çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Şiddetli dalgalar nedeniyle denize girişlerin yasak olduğu sahilde bir kişi, yasağa rağmen suya girdi. Bir süre yüzen kişi, dalgaların şiddetini artırmasının ardından kıyıya dönmekte güçlük çekti. Durumu fark eden çevredekiler, cankurtaranlara haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen cankurtaranlar ve çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı. Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.