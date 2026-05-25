Arnavutköy'de ormanlık alanda kanadı kırık flamingo bulundu

İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda kanadı kırık halde bulunan flamingo, belediye ekipleri tarafından teslim alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Tedavinin ardından Doğa Koruma ekiplerine teslim edilecek.

Boyalık Mahallesi'nde ormanlık alanda yürüyüş yapan Doğan Kibar, yerde hareketsiz duran flamingoyu fark etti. Flamingonun kanadının kırık olduğunu gören Kibar, durumu Arnavutköy Belediyesi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, flamingoyu teslim alarak ilk müdahalesini gerçekleştirdi.

Yaralı flamingonun tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Kibar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, flamingoyu ilk kez yakından gördüğünü belirterek, "Gölete doğru giderken gördüm. Sol kanadı kırılmış. Vahşi hayvanlar saldırmasın diye dikkatli bir şekilde tuttum. Doğa Koruma ekiplerine haber verdik. İnşallah kanadı iyileşip tekrar doğaya bırakılır. Daha önce burada leylek görüyorduk ama flamingoyu ilk defa gördüm." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken
