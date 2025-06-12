Arnavutköy'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Nuh E. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası trafik yoğunluğu normale döndü.
Arnavutköy'de refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde seyir halinde olan Nuh E. hakimiyetindeki 34 JB 4581 plakalı otomobil refüje çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Nuh E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.