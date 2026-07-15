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Arnavutköy'de sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Arnavutköy'de sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bir sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar oluştu.

Arnavutköy'de sünger üretilen bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde, sünger üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı fabrikada yangın nedeniyle hasar oluştu.

Kaynak: AA / Adem Koç
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