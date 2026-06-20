Haberler

Arnavutköy'deki siteden ATV ile dizüstü bilgisayar iki gün arayla çalındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de bir sitede iki gün arayla kimliği belirsiz hırsızlar tarafından ATV tipi araç ve dizüstü bilgisayar çalındı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamaya çalışıyor.

Arnavutköy'de, bir sitenin otoparkındaki ATV tipi araç ile dizüstü bilgisayar iki gün arayla kimliği belirsiz şüphelilerce çalındı.

Polis ekipleri, Hadımköy'de bulunan siteden ATV tipi araç ile güvenlik kamerasının montajı yapan personele ait dizüstü bilgisayarın çalınmasına ilişkin harekete geçti.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Buraya hırsızlar dadanmış"

Aracın sahibi Hatice Tekeoğlu, basın mensuplarına, kapalı otopark tadilatta olduğu için ATV aracını açık alana bıraktığını söyledi.

Aracının gece saatlerinde buradan çalındığını dile getiren Tekeoğlu, "İki kişi motosikletle buraya gelmiş. Birisi benim ATV'yle diğeri motosikletiyle gitmiş." dedi.

Tekeoğlu, ertesi gün hırsızın tekrar siteye geldiğini anlatarak, şunları ifade etti:

"İşçilerin laptopu ile siteden ayakkabılar da çalınmış. Yani buraya hırsızlar dadanmış. Olayın olduğu gün güvenlik kamerası takılmıştı ama henüz aktif değildi. Hala çalışmalar devam ediyordu. Bu çalan kişi de muhtemelen 'Nasılsa daha bu aktif değil.' diyerek bunu yapmış olabilir. Belki etrafta bir keşif yapmıştır. Karakola şikayetçi oldum. Nasıl üst üste böyle bir olay yaşandı, bilmiyorum. Kesinlikle bu bizi ve komşularımızı tedirgin ediyor."

Öte yandan bir şüphelinin siteden dizüstü bilgisayarı çalması güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak Mansur Yavaş iddiası: 1 ay sonrayı bekleyin

Özgür Özel'den istediğini aldı

''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
YKS'ye geç kalanlar demir korkuluklardan atlayıp sınava girmeye çalıştı

Üniversite hayali kapıda kaldı! Demir korkulukları aştılar ama...
Anne-oğul bitişik sınıflarda YKS'ye girdi

Tatlı rekabet! Anne-oğul bitişik sınıflarda sınava girdi
A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü

Elenmemizin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü