Arnavutköy'de cami avlusunda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Arnavutköy'de cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı ve kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'de cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin (60), silahlı saldırıya uğradı. Timuçin kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Ocak'ta saat 18.45 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Camisi'nin avlusunda meydana geldi. İddiaya göre, cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin'e yaklaşan kimliği belirsiz kişi belinden çıkardığı silahla ateş etti. Şüpheli saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet ettiği belirlenen Timuçin kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI KAMERADA

Saldırı anı caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin'e arkadan gelen kimliği belirsiz şüphelinin silahla ateş ettiği anlar yer aldı. Öte yandan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
