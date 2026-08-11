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Arnavutköy'de hafriyat kamyonunda yangın

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Arnavutköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Baklalı Mahallesi Baklalı-Hacımaşlı Caddesi'nde seyreden hafriyat kamyonunun dorsesinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracını yolun kenarında durdurdu. Bu sırada alevler kısa sürede büyüyerek dorseyi kapladı.

Kamyon şoförünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, araçta büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA
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