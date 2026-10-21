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Arnavutköy'de servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı, 9 kişi yaralandı

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Arnavutköy'de servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı, 9 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Arnavutköy'de servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı, 9 kişi yaralandı
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Arnavutköy'de saat 06.00 sıralarında servis minibüsü, park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralanırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

ARNAVUTKÖY'de servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna çarptığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LHA 828 plakalı servis minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, servis minibüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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