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Yeniköy Sahilinde Mühimmat Paniği

Yeniköy Sahilinde Mühimmat Paniği
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Arnavutköy Yeniköy Sahili'nde denize girenler tarafından mühimmata benzeyen bir cisim bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak cismi incelemek üzere muhafaza altına aldı.

ARNAVUTKÖY Yeniköy Sahili'nde denize giren kişiler tarafından mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Sahilde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, cismi incelemeye götürdü.

Olay, Arnavutköy Yeniköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren kişiler kıyıda mühimmata benzeyen bir cisim fark etti. İhbar üzerine sahile jandarma ekipleri geldi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, sahilde bulunan mühimmatı incelemek üzere muhafaza altına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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