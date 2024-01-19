Arnavutköy'de Plastik Üretimi Yapılan Atölyede Yangın Çıktı
Arnavutköy'de bulunan plastik üretimi yapılan atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 2 katlı atölyede kaynak çalışması sırasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm atölyeyi sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ancak atölye kullanılamaz hale geldi.
Arnavutköy'de plastik üretimi yapılan atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 2 katlı atölyede, kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm atölyeyi sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında atölye kullanılamaz hale geldi.