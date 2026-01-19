Haberler

Arnavutköy'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Hadımköy'deki plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenmedi ve fabrikada hasar meydana geldi.

Arnavutköy'de plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hadımköy Mahallesi Niyaz Sokak'taki plastik fabrikasında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
