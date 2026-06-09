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Arnavutköy'de park halindeki minibüsün çalındığı anlar kamerada; '1-1,5 dakika arasında çalıyorlar'

Arnavutköy'de park halindeki minibüsün çalındığı anlar kamerada; '1-1,5 dakika arasında çalıyorlar'
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Arnavutköy'de bir evin önünde park halindeki minibüs, sabah saatlerinde yaşları 18'den küçük olduğu değerlendirilen 2 şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'de bir evin önünde park halinde bulunan minibüs, sabah saatlerinde yaşları 18'den küçük olduğu değerlendirilen 2 şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Araç sahibi Serkan Mecit, "Cam kırma gibi birşey yok kapıyı açıp bir şekilde götürüyorlar aracı. 1 -1,5 dakika arasında çalıyorlar. Çok şaşkınım. 3-3,5 senedir araba bizde. Bugüne kadar bu mahallede böyle birşey görmedik."dedi.

Olay, sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi Nezih Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Mecit'e ait 34 BB 3487 plakalı minibüs, evinin önünde park halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli tarafından çalındı.

ARACA BAGAJ KAPAĞINI AÇARAK GİRDİLER

Şüpheliler sokağa başka bir çalıntı minibüsle geldi. Daha sonra Serkan Mecit'e ait aracın bagaj kapısını açarak araca giren şüpheliler, düz kontak yöntemiyle minibüsü çalıştırdı. Birkaç dakika içerisinde aracı çalıştıran şüpheliler, minibüsle sokaktan uzaklaştı. Komşularının durumu fark ederek haber vermesi üzerine aracının çalındığını öğrenen Serkan Mecit, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olayın ardından komşusuna ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Mecit, yaşları 18'den küçük olduğu düşünülen 2 kişinin minibüsü çaldığı anları izledi.

'ARABAYI ANAHTARSIZ ÇALIŞTIRIYORLAR'

Serkan Mecit, "Burada kameralarımızı var. Olaydan 10-15 dakika sonra komşularımız uyarıyor bizi. Buradaki kayıtlarla beraber polise başvurumuzu yaptık. Arabayı alıp götürüyorlar. Yüzleri belli arabayı düz kontak yapıp götürüyorlar. Anahtar bizde evde. Arabayı anahtarsız çalıştırıyorlar. Bir beyaz arabayla geliyorlar. buraya da Maslak'tan çaldıkları başka bir arabayla gelmişler. Cam kırma gibi birşey yok kapıyı açıp bir şekilde götürüyorlar aracı. 1 -1,5 dakika arasında çalıyorlar. Çok şaşkınım. 3-3,5 senedir araba bizde. Bugüne kadar bu mahallede böyle birşey görmedik. Bunlara ağır bir yaptırım olması lazım. Yüzleri herşey belli kamerada. Bu cesaret nereden geliyor onu da anlamadım." dedi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması ve çalınan minibüsün bulunması için çalışma başlattı. Araç sahibi Serkan Mecit yetkililerden yardım bekledi. Diğer yandan hırsızlık anları, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin minibüse girerek düz kontak yaptığı ve aracı çalarak olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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