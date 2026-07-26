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Arnavutköy'de Minibüs Çarptı: Kadın Öldü, Eşi Yaralı

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- Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Arnavutköy'de panelvan minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti, eşi ve yeğeni yaralandı.

İmrahor Mahallesi'nde dün gece saatlerinde T.Ü. idaresindeki panelvan minibüs, yürüyüşe çıkan Güler Karavay (47), eşi Adem Karavay ve yeğenine çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kazada Güler Karavay ve eşi ağır yaralanırken, yeğenleri kazayı hafif yaralı atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güler Karavay yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, eşi Adem Karavay sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücü T.Ü'nün çarpmanın ardından önüne düşen Güler Karavay'ın üzerinden aracıyla geçerek olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Kazanın ardından çalışma başlatan polis ekipleri sürücü T.Ü'yü yakaladı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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