Üye Girişi
Haberler
Arnavutköy'de Otobüs Kazası: Çok Sayıda Araç Zarar Gördü

Arnavutköy'de Otobüs Kazası: Çok Sayıda Araç Zarar Gördü

Güncel Haberler

Arnavutköy'de şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs, karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Arnavutköy'de şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsü karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarptı.

Habipler yolu üzerinde ilerleyen yolcu otobüsünün karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpması nedeniyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Olay yerinde önlem alan ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Güncel

İtfaiye Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title