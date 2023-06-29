Arnavutköy'de Otobüs Kazası: Çok Sayıda Araç Zarar Gördü

Arnavutköy'de şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs, karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışması sürüyor.