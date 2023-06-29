Arnavutköy'de Otobüs Kazası: Çok Sayıda Araç Zarar Gördü
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Arnavutköy'de şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs, karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Arnavutköy'de şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsü karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarptı.
Habipler yolu üzerinde ilerleyen yolcu otobüsünün karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpması nedeniyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Olay yerinde önlem alan ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Güncel