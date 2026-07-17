Arnavutköy'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek evlere doğru ilerledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Arnavutköy'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gürhan Sokak'ta otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere doğru ilerlemeye başladı.
İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çevre sakinleri evlerinden dışarı çıktı.
İtfaiye ekipleri, yangını yerleşim alanlarına sıçramadan söndürdü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok