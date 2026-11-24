Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ARNAVUTKÖY'de motosikletinin ön tekerini kaldırarak akrobatik hareketler yapan ve bu görüntüleri sanal medyada paylaşan H.E.T.'ye (19) 246 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosikleti 60 gün trafikten men edilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada paylaşılan motosikletle akrobatik hareket görüntüleri üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, bir sürücünün seyir halindeyken motosikletinin ön tekerini kaldırarak ilerlediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan ekipler, plaka üzerinden sürücünün H.E.T. (19) olduğunu tespit etti. Yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 'Motosikleti akrobatik hareketler yaparak kullanmak' ve 'Sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak' suçlarından toplam 246 bin lira idari para cezası kesildi. Motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilerek muhafaza altına alındı. H.E.T. hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme' suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı