Arnavutköy'de motosikletle ticari araç çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Arnavutköy'de motosikletle ticari araç çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde motosiklet, kavşakta dönüş yapan hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı; kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Arnavutköy'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyreden 34 KBC 732 plakalı motosiklet ile kavşakta dönüş yapan 34 DAN 831 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA