Arnavutköy'de Lojistik Deposunda Yangın
Hadımköy'deki bir lojistik deposunda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Hadımköy'deki lojistik deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzünü duman kapladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel