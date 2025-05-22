Arnavutköy'de Kömürlükte Yangın Çıktı

Arnavutköy Hadımköy Süleymaniye Caddesi'nde kömürlük olarak kullanılan barakada yangın çıktı. Bakaradaki alevler binanın dış cephesine ve çatısına da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel