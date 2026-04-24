Arnavutköy'de karşı şeride geçen kamyonetin okul servisine çarpması araç kamerasında
Arnavutköy'de, bir kamyonetin karşı şeride geçerek, okul servisine çarptığı kaza araç kamerasınca kaydedildi.
Ömerli'de bir caddede seyreden kamyonet, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip okul servisine çarptı.
Kazada çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu.
Öte yandan, araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kamyonetin karşı şeride geçerek servis aracına çarpması, öğrenciler ile sürücünün savrulması yer aldı.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen