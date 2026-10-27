Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı Yolu'nda alev alan cipin yangınını itfaiye söndürdü

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Arnavutköy'de seyir halindeki cipte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Havalimanı Yolu Ankara istikametinde seyir halinde olan cipte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını kapladı.

Sürücü aracı yol kenarına park ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Cipin yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA