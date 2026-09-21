Arnavutköy'de iş yeri sahibini tehdit edip aracı ateşe veren 2 şüpheli yakalandı

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ARNAVUTKÖY'de bir iş yeri sahibini telefonla arayarak para talebinde bulunan ve ardından tehdit ederek iş yerinin önündeki aracı ateşe veren 2 şüpheli polisin yaptığı çalışmaların ardından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, 18.08.2026 tarihinde Hacımaşlı Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak; yapılan incelemelerde, bir iş yeri sahibinin, kendilerini bir suç örgütünün mensubu olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla aranarak para talep edilmek suretiyle tehdit edildiği, aynı gün iş yerine ait bir aracın ateşe verilerek zarar gördüğü belirlendi.

Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen kamera ve saha çalışmalarında, eylemi yaya olarak olay yerine gelen iki kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenerek kısa sürede yakalanan B.Y. ve M.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı