İstanbul'da bariyere çarpan İETT otobüsündeki 2 yolcu yaralandı
Arnavutköy'de kaygan yolda savrulan İETT otobüsü bariyere çarparak kazaya sebep oldu. Olayda 2 yolcu yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından dikkat çeken trafik yoğunluğu daha sonra normale döndü.
Bolluca İhsaniye Caddesi'nde, Arnavutköy-Kemerburgaz seferini yapan 34 NL 8075 plakalı otobüs, kayganlaşan yolda savrularak bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel