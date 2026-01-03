Haberler

İstanbul'da bariyere çarpan İETT otobüsündeki 2 yolcu yaralandı

Arnavutköy'de kaygan yolda savrulan İETT otobüsü bariyere çarparak kazaya sebep oldu. Olayda 2 yolcu yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından dikkat çeken trafik yoğunluğu daha sonra normale döndü.

Arnavutköy'de İETT otobüsünün bariyere çarpması nedeniyle 2 yolcu yaralandı.

Bolluca İhsaniye Caddesi'nde, Arnavutköy-Kemerburgaz seferini yapan 34 NL 8075 plakalı otobüs, kayganlaşan yolda savrularak bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

