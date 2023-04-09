ARNAVUTKÖY'DE GECEKONDU YANGINI AHIRADA SIÇRADI 20 HAYVAN KURTARILDI

Evi yanan Hanife Aydın: Hiçbir şeyim kalmadıVedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- ARNAVUTKÖY'de geçimini hayvancılıkla sağlayan Hanife Aydın'ın yaşadığı gecekondu da çıkan yangın, yan tarafındaki ahıra da sıçradı.

Evi yanan Hanife Aydın : Hiçbir şeyim kalmadı

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- ARNAVUTKÖY'de geçimini hayvancılıkla sağlayan Hanife Aydın'ın yaşadığı gecekondu da çıkan yangın, yan tarafındaki ahıra da sıçradı. Ahırdaki yaklaşık 20 koyun ve kuzu kurtarılırken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Aydın, "Tek yaşıyorum, bugün torunumla kaldım. Torunumu alıp kaçtım, sonra komşular geldi. Hiçbir şeyim kalmadı" dedi.

Yangın, 12.30 sıralarında Tayakadın Pınarbaşı Caddesi'ndeki gecekondu da bilinmeyen nedenle çıktı. Tek başına yaşayan 70 yaşındaki Hanife Aydın dün akşam yanında kalmaya gelen torunuyla evde oturdukları sırada, yangını farketti. Yangın gecekondunun bitişiğindeki ahırada sıçradı. Aydın torunuyla beraber hızla dışarı çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri Hanife Aydın'ın evine koşarak ahırdaki koyun ve kuzuları dışarı çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiper yangını söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi.

"HİÇBİR ŞEYİM KALMADI"

Geçimini hayvancılıkla sağlayan ve evi yanan Hanife Aydın, " Evim yandı. Eve girdim tavan dökülüyordu. Ateş yere düştü tavandan. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Tek yaşıyorum bugün torunumla kaldım. Torunumu alıp kaçtım sonra komşular geldi. Hiçbir şeyim kalmadı gördüğünüz. Geçen sene de bahçede yangın çıkmıştı. Çobanlara sigara atmayın diyordum. Bilmiyorum ne yapacağımı. Çadır alırım burada yatarım ne yapayım? Param pulum da yok ne yapacağım bilmiyorum" dedi.

"BACA YERİNDEN ÇIKMIŞ"

Mahalle sakini Nadir Onur, "Biz geldiğimizde dumanlar vardı itfaiye geliyordu. Burada tek başına yaşayan bir kadın var, hayvanları var. Söylentilere göre baca yerinden çıkmış sonra tutuşmuş. Sonra içerdeki tüp patlamış galiba. Hayvanlara bir şey olmadı komşular çıkartmış olan eve oldu." dedi.