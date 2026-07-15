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Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

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Arnavutköy Bolluca Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve müdahale sürüyor.

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Adem Koç
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