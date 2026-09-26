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Arnavutköy'de ev yangınında baygın bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

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Arnavutköy Nenehatun Mahallesi Gazel Sokak'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü. Evin girişinde baygın bulunan kişi, ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı; kişinin eşini telefonla arayarak evi yakacağını söylediği öğrenildi.

Arnavutköy'de bir evde çıkan yangın söndürüldü, evin girişinde baygın bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Nenehatun Mahallesi Gazel Sokak'ta bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye personeli, evin girişinde S.Ç'yi baygın halde buldu.

Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan S.Ç, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

A.Ç. ile karısı S.Ç'nin boşanma aşamasında olduğu, S.Ç'nin eşini telefonla arayarak evi yakacağını söylediği ve A.Ç'nin evde olmadığı sırada yangının çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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