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Arnavutköy'de beton mikseriyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Arnavutköy'de beton mikseriyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Arnavutköy'de beton mikseriyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de beton mikseriyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyreden L.Ç. yönetimindeki 34 POF 897 plakalı beton mikseri, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yönde ilerleyen K.G. idaresindeki 34 KRP 887 plakalı hafif ticari araca çarptı. Sürüklenen 2 araç, bariyerlere çarparak durdu.

Hafif ticari araçta sıkışan yolcular G.G. ile S.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA
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