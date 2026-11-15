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Arnavutköy'de alev alan otomobildeki yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi

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Arnavutköy'de alev alan otomobildeki yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi Haber Videosunu İzle
Arnavutköy'de alev alan otomobildeki yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi
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Arnavutköy'de saat 01.00 sıralarında Haraççı-Hadımköy yolunda seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ARNAVUTKÖY'de seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Haraççı– Hadımköy yolunda çıktı. Seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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