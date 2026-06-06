Arnavutköy'de depo ile araçta 398 kilogram uyuşturucu bulundu
İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen narkotik operasyonunda bir araç ve depoda 398 kilogram uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Arnavutköy'de, bir araç ile depoya düzenlenen operasyonda 398 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede belirlenen araca ve depoya operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı, 398 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen