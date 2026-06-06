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Arnavutköy'de 398 kilo skunk ele geçirildi

Arnavutköy'de 398 kilo skunk ele geçirildi
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İstanbul Arnavutköy'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 398 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerinin Arnavutköy'de düzenlediği operasyonda 398 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında Arnavutköy'de tespit edilen 1 araç ile 1 depoya 6 Haziran'da operasyon düzenlendi. Araçta ve depoda yapılan aramalarda toplam 398 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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