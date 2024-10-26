Arnavutköy Belediyesi'nden Yeni Sosyal Yaşam Projesi: Arnavutköy Kahvecisi

ARNAVUTKÖY Belediyesi, ilçede sosyal yaşamı canlandırmak amacıyla başlattığı Arnavutköy Kahvecisi projesinin ilk şubesini Karaburun'da hizmete açtı.

Açılışa Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul Milletvekilleri Şengül Karslı, Yahya Çelik, Seda Gören Bölük, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KISA SÜREDE FARKLI BÖLGELERDE DE HİZMETE GİRECEK

Karaburun'da açılan ilk şube, modern bir konsept ve rahat bir atmosfer sunuyor. Hem açık hem de kapalı alanlarıyla dikkat çeken mekanda, ziyaretçiler keyifli bir kahve deneyimi yaşayabilecek. Projenin ilham kaynağı ise yıllar önce Arnavutluk'tan ilçemize göç eden amcamızın getirdiği kahve kültürü ile Arnavutköy'e özgü bir değer yaratma fikri oldu. Arnavutköy'de toplam yedi farklı noktada açılacak Arnavutköy Kahvecisi, ilçe genelinde yeni bir buluşma noktası oluşturmayı hedefliyor.

'YANLIZCA KAHVE İÇME ALANI DEĞİL DOSTLUK MERKEZİ OLACAK'

Açılış konuşmasında Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kahvecisi'nin yalnızca bir kahve içme alanı değil, aynı zamanda bir dostluk merkezi olacağını belirterek, "Arnavutköy Kahvecisi'nde sadece kahve içilmeyecek; burada dostluklar pekişecek, yeni arkadaşlıklar kurulacak. Burası, komşularımızın, ailelerin ve gençlerimizin buluştuğu, sohbet ettiği bir mekan olacak. Yerli ve Milli olan bu işletmemizi Arnavutköy'lü hemşehrilerimize emanet ediyorum." dedi. Candaroğlu, bu projenin, ilçede birlik ve beraberliği güçlendirme hedefi taşıdığını vurgulayarak, "Arnavutköy'ü hemşehrilerimiz için daha yaşanabilir bir ilçe haline getirme yolunda, sosyal yaşamı destekleyen projelerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Candaroğlu, 29 Ekim'e kadar tüm kahvelerin ücretsiz olacağını duyurdu. "Bu güzel atmosferi herkesin deneyimlemesini istiyoruz" diyen Candaroğlu, kahvecinin Arnavutköy'de sosyal hayatın canlanmasına katkı sunacağını belirtti.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI

Vatandaşlardan Hanım Meltek, Arnavutköy Kahvecisi projesini çok beğendiğini ifade ederek, "Güzel düşünülmüş bir proje. Buraya sürekli geliyorduk, bizler için çok güzel oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

İmran Saylık ise Arnavutköy Kahvecisi'nin sosyal hayatlarına renk kattığını belirterek, "Bu tür mekanlara gerçekten ihtiyacımız vardı. Burada ailemizle ve dostlarımızla vakit geçirmekten mutluluk duyacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Arnavutköy Kahvecisi, yüksek kaliteli yerli ve milli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak hem sosyal yaşama katkı sunmayı hem de ilçenin ulusal çapta tanıtımına destek olmayı amaçlıyor. Ziyaretçiler, burada sevdikleriyle buluşup keyifli vakit geçirebilecek ve sosyal yaşamda yeni bir adres edinmiş olacaklar.