Son dakika haberleri! ARKADAŞLARIYLA OTURDUĞU BARAKANIN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI - Haberler

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Son dakika haberleri! ARKADAŞLARIYLA OTURDUĞU BARAKANIN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Son dakika gündem haberi... DÜZCE'de, arkadaşlarıyla birlikte oturduğu barakadan çıkan Doğan B., silahlı saldırıya uğradı.

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DÜZCE'de, arkadaşlarıyla birlikte oturduğu barakadan çıkan Doğan B., silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Doğan B., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, barakada arkadaşlarıyla oturarak sohbet eden Doğan B., bir süreliğine barakadan çıktı. Bu sırada otomobilden inen kişiler, Doğan B.?ye tabancayla ateş açtı. Doğan B. vücuduna isabet eden mermi ile yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Doğan B.?yi Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Doğan B. tedaviye alınırken, polis ekipleri ise otomobille olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rasim Betir Güncel Haberler Son Dakika

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