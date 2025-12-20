Tartıştığı arkadaşını evinin önünde vurdu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, arkadaşı Orhan Kocataş'ı tabanca ile öldüren İdris A., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İdris A., cinayet sebebini annesine küfür edilmesi olarak açıkladı ve pişman olduğunu belirtti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tokat'ın Erbaa ilçesinde arkadaşı Orhan Kocataş'ı tabanca ile vurarak öldüren İdris A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İdris A.'nın, emniyet ifadesinde; "Ölmüş anneme küfredince kendime hakim olamadım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Diğer yandan Orhan Kocataş'ın cansız bedeni otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
