Arkadaşını uzun namlulu tüfekle vurdu, 'Beni dövdüğü için sıktım' dedi

ADANA'da Emir Atli (22), husumetli olduğu arkadaşı Sinan Y.'yi (26), oturduğu kıraathane uzun namlulu tüfekle kolundan vurarak yaraladı. Polisin operasyonuyla yakalanan ve ifadesinde "Beni dövdüğü için sıktım" diyen Atli ile saldırı için kıraathaneye birlikte gittiği belirlenen Kadir Turan (25) tutuklandı.

Olay, 20 Eylül günü saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden ayrılan Sinan Y., arkadaşlarıyla buluşup, mahalledeki kıraathaneye gitti. Arkadaşlarıyla oturduğu sırada otomobille gelen iki şüpheliden biri, Sinan Y.'ye uzun namlulu tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar duvardan sekip, Sinan Y. ile olayla ilgisi olmayan Mesut A.'nın (28) kollarına isabet etti. Şüpheliler, silahlı saldırının ardından otomobile binerek olay yerinden kaçtı.