Haberler

İzmir'de Arkadaşını Bıçakla Yaralayan Genç Serbest Bırakıldı

İzmir'de Arkadaşını Bıçakla Yaralayan Genç Serbest Bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesinde, C.U. (14) adlı genç, oyun oynarken tartıştığı arkadaşı A.A.U.'yu (16) bıçakla yaraladı. Olay sonrası C.U. gözaltına alındı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A.U. hastaneye kaldırıldı ve tedavi edildi. Soruşturma devam ediyor.

İZMİR'in Menderes ilçesinde arkadaşı A.A.U.'yu (16) bıçakla yaralayan C.U. (14), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 19 Şubat'ta, Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.A.U. ile arkadaşı C.U. arasında çakmak gazıyla oynadıkları sırada henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. C.U., arkadaşı A.A.U.'yu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.A.U., ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. C.U. gözaltına alındı, A.A.U. ise Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.U., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. A.A.U., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kart tartışma yarattı! Herkes aynı yorumu yapıyor

Caner için herkes aynı yorumu yapıyor
Fatih Terim'in kayınpederi de içindeydi! 51 yıl sonra Marmara Denizi'nde yeni izler bulundu

Fatih Terim'in kayınpederi de vardı! 51 yıllık sır perdesi aralandı
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor
Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kart tartışma yarattı! Herkes aynı yorumu yapıyor

Caner için herkes aynı yorumu yapıyor
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti

Tanıyabildiniz mi? Bu görüntüsü olay oldu