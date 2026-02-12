Haberler

Boya için aracılık ücreti isteyen arkadaşına tüfekle ateş açtı; o anlar kamerada

Konya'da otomobilini boyatması için yardım eden arkadaşına aracılık ücreti isteyen Mustafa Ö., pompalı tüfekle ateş açtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KONYA'da Mustafa Ö. (25), otomobilini boyatmasında yardımcı olan ardından aracılık ücreti isteyen arkadaşı C.Ş.'ye (30) pompalı tüfekle rastgele ateş etti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi Derin Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Ö. (25), arkadaşı C.Ş.'ye otomobilini boyatmak istediğini söyledi. C.Ş. de tanıdık boya ustası olduğunu belirtip, yardımcı oldu. C.Ş., otomobilin boyandıktan sonra iddiaya göre; Mustafa Ö.'yü telefonla arayıp, bu iş için aracılık ücreti istedi. Tartışan ikili, buluşmaya karar verdi.

KAÇARAK ATEŞTEN KURTULDU

Mustafa Ö., arkadaşı Samet B. (22) ile birlikte otomobille buluşma noktasına gitti. C.Ş., Mustafa Ö.'nün yanında tüfek olduğunu fark edince kaçmaya başladı. Samet B.'nin kullandığı otomobille C.Ş.'nin peşinden gelen Mustafa Ö., aracın açık olan camından pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Ardından araçtan inen Mustafa Ö., koşarak kaçmaya çalışan C.Ş.'nin arkasından tüfekle ateş açmaya devam etti. C.Ş. kaçıp kurtulurken, Mustafa Ö. ve Samet B. de otomobile binip uzaklaştı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar sonrası Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin kaçtığı otomobilin plakasını belirleyip, bölgede çalışma başlattı. Ekipler, 3 suçtan kaydı olan Mustafa Ö. ile 4 suçtan kaydı olan Samet B.,'yi kısa sürede yakaladı. 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
