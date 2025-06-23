Rize'de Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'de Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RİZE'de tartıştığı M.K. tarafından tabancayla vurulan Osman Özçelik (55), hastanede hayatını kaybetti.

RİZE'de tartıştığı M.K. tarafından tabancayla vurulan Osman Özçelik (55), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Engindere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaş ortamında oturan M.K. ile Osman Özçelik, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada M.K., yanında taşıdığı tabancayla Özçelik'e ateş açtı. Vücudunun çeşitli bölgelerine kurşunların isabet ettiği Özçelik yere yığılırken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu Özçelik, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Özçelik, kurtarılamadı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu M.K. yakalandı. Şüphelinin, emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye seyahat etmeyin' uyarısı

ABD'den, "Türkiye'ye seyahat" uyarısı: Özellikle o şehre gitmeyin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
İran'ın Hürmüz Boğazı kararına ABD'den ilk tepki: Çin'in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur

Hürmüz kararına ABD'den ilk tepki: Özellikle bir ülke çok etkilenir
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler

Genç kadını önce darbettiler, sonra yol ortasında bırakıp gittiler
Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu

Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu
İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler

İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.