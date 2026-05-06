Arka Sokaklar oyuncularından 'trafik haftası' farkındalığı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın sezon finalinin çekimleri için bir süreden beri Nevşehir'de bulunan dizinin oyuncuları Göreme Beldesi'ndeki çekimlerden sonra Trafik ve İlk Yardım Haftası nedeniyle hazırlanan tanıtım klibinde rol aldı. Ünlü oyuncular, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda önerilerde bulundu. Hazırlanan video sanal medyada beğeni kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı