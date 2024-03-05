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Arjantin'de devletin haber ajansı Telam tasarruf gerekçesiyle kapatılıyor

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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, harcamaları kısmak amacıyla Arjantin Ulusal Haber Ajansı Telam'ı kapatma kararı aldı. Kararın ardından Telam çalışanları hükümeti protesto etti. Medya temsilcileri ifade özgürlüğüne yapılan bir saldırı olduğunu belirtti.

Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei hükümeti, harcamaları kısmak amacıyla Arjantin Ulusal Haber Ajansı Telam'ı kapatma kararı aldı. Kararın ardından Telam çalışanları merkez bina önünde toplanarak hükümeti protesto etti.

BAŞKANIN SEÇİM VAADİYDİ

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, Yürütme Merkezi Casa Rosada'da yaptığı basın toplantısında, "Bu kararın alınmasında çoğulcu medya ya da basın özgürlüğüne darbe vurulduğu iddiaları asılsızdır. Ekleyecek başka bir şey yok, Devlet Başkanı Milei'nin seçim kampanyasındaki vaatlerinden biriydi ve uygulanması için talimat verdi." ifadesini kullandı.

700 ÇALIŞANI VAR

Telam'ın 24 milyon dolar zarar ettiğini belirten Adorni, çalışanlarla ilgili teknik konuların analiz edildiğini kaydetti.

Arjantin'de faaliyet gösteren çok sayıda yazılı ve görsel medya temsilcileri yaptıkları ortak basın açıklamasında, hükümetin Telam kararının ifade özgürlüğüne vurulmuş bir saldırı olduğu belirtildi. 1945'te kurulan devlete ait Telam'ın 700 çalışanının bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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