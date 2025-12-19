ABD'deki Luke Hava Üssü'nde verilen silahlı saldırgan alarmı kaldırıldı

ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Luke Hava Üssü'nde, silahlı saldırgan ihbarı üzerine başlatılan güvenlik alarmının kaldırıldığı ve yerleşkede herhangi bir tehdidin tespit edilmediği bildirildi.

Üssün kamu ilişkileri ofisinden yapılan açıklamada, yerleşkede silahlı saldırgan olabileceği yönündeki ihbar üzerine yerleşke genelinde alarm verildiği ve güvenlik prosedürlerinin devreye sokulduğu belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda üste aktif bir tehdit bulunmadığı belirtilen açıklamada, güvenlik alarmının kaldırıldığı ve faaliyetlerin normale döndüğü kaydedildi.